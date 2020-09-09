Мактааральцы, чьи дома во время наводнения оказались затопленными под водой, заедут в новые дома уже первого ноября.

Заселить людей в отстроенные жилища меньше чем через 2 месяца, пообещал глава района.

Микрорайон в населенном пункте Мырзакент Мактааральского района, появился совсем недавно. Масштабная стройка началась здесь 4 месяца назад, здесь должны быть построены 386 домов. На сегодняшний день 225 из них построены на 100%. В эксплуатацию новый микрорайон планируют сдать уже первого ноября. В домах здесь поселятся те мактааральцы, кто из-за наводнения потерял крышу над головой.

«В самом начале, когда случилась эта ситуация и вода затопила села, мы открыли 25 эвакуационных пунктов. Сейчас жители двух населенных пунктов уже вернулись в свои дома, и у нас работают 5 эвакопунктов. Многие, конечно разъехались по своим родственникам и временно живут у них, но есть и те, кому пока некуда идти. Мы их обеспечили временным жилищем», — рассказал Бахыт АСАНОВ аким Махтаральского района

Больше всего от большой воды пострадали жители населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык, всех их обеспечат домами с подведенной инфраструктурой. На территории нового микрорайона начало строительство Кроме того, на территории начато строительство 4 социальных объектов. Это школа на 1200 мест, детский сад для 280 малышей, амбулатория и здание управления полиции.

«К первому ноября мы сдадим пост полиции, врачебную амбулаторию планируем завершить уже к началу декабря. Под школу и детский сад уже заложен фундамент. Эти объекты переходящие на следующий год», — рассказал Тажибай ЕГЕТАЕВ заместитель руководителя управления строительства Мактаральского района

В распоряжение мактааральцев, которые потеряли в наводнении свои дома, будут построены два больших парка, игровые и спортивные площадки площадью четыре гектара.

Анастасия Новикова