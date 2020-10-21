Предлагаем вашему вниманию Facebook страницу Туркестанского городского суда и контактные номера сотрудников городского суда.

Адрес: улица К.Байсеитова, дом 11-А

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Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, свяжитесь с указанными ниже сотрудниками.

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Facebook страница Туркестанского городского суда — https://www.facebook.com/profile.php?id=100034043504062

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Председатель: Жанбырбаевна Айгуль Махмутовна — 8 702 313 44 43

Секретарь: Кулжанов Даулет Буркенович

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Судья: Тилегенов Арысбай Ережепович-87763222362

Секретарь: Бейсенов Алмас Оразович

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Судья: Абсаматов Сакен Бакирович-87751703070

Секретарь: Турсынбеков Динмухаммед Турсынбекович

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Судья: Торгаева Гаухар Алпысбаевна-87023871844

Секретарь: Шойбеков Акжол Оразбаевич

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Судья: Бейсембекова Дина Амангельдиевна-87014905658

Секретарь: Искаков Шерали Абуллаевич

Судья: Чингисбаева Кымбат Сазанбаевна-87016912919

Секретарь: Табирова Гульнур Уалихановна

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Судья: Ахметов Багдаулет Утегулович-87075919798

Секретарь: Амангелді Нұрдаулет Тореханович

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Судья: Бекботаев Абай Бердалиевич-87079249426

Секретарь: Сатыбалдиев Алмас Сатыбалдиевич

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Судья: Иржанов Ахмад Бахадирович-87470933950

Секретарь: Калбаев Серикбай Алишерович

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Заведующий канцелярией 72533-42015

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Электронный адрес:130219@sud.kz