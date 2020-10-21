Предлагаем вашему вниманию Facebook страницу Туркестанского городского суда и контактные номера сотрудников городского суда.
Адрес: улица К.Байсеитова, дом 11-А
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Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, свяжитесь с указанными ниже сотрудниками.
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Facebook страница Туркестанского городского суда — https://www.facebook.com/profile.php?id=100034043504062
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Председатель: Жанбырбаевна Айгуль Махмутовна — 8 702 313 44 43
Секретарь: Кулжанов Даулет Буркенович
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Судья: Тилегенов Арысбай Ережепович-87763222362
Секретарь: Бейсенов Алмас Оразович
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Судья: Абсаматов Сакен Бакирович-87751703070
Секретарь: Турсынбеков Динмухаммед Турсынбекович
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Судья: Торгаева Гаухар Алпысбаевна-87023871844
Секретарь: Шойбеков Акжол Оразбаевич
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Судья: Бейсембекова Дина Амангельдиевна-87014905658
Секретарь: Искаков Шерали Абуллаевич
Судья: Чингисбаева Кымбат Сазанбаевна-87016912919
Секретарь: Табирова Гульнур Уалихановна
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Судья: Ахметов Багдаулет Утегулович-87075919798
Секретарь: Амангелді Нұрдаулет Тореханович
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Судья: Бекботаев Абай Бердалиевич-87079249426
Секретарь: Сатыбалдиев Алмас Сатыбалдиевич
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Судья: Иржанов Ахмад Бахадирович-87470933950
Секретарь: Калбаев Серикбай Алишерович
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Заведующий канцелярией 72533-42015
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Электронный адрес:130219@sud.kz