Суд Казахстана. Казахстанское правосудие
Иллюстративное фото.

Предлагаем вашему вниманию Facebook страницу Туркестанского городского суда и контактные номера сотрудников городского суда.

Адрес: улица К.Байсеитова, дом 11-А

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, свяжитесь с указанными ниже сотрудниками.

Facebook страница Туркестанского городского суда — https://www.facebook.com/profile.php?id=100034043504062

Председатель: Жанбырбаевна Айгуль Махмутовна — 8 702 313 44 43
Секретарь: Кулжанов Даулет Буркенович

Судья: Тилегенов Арысбай Ережепович-87763222362
Секретарь: Бейсенов Алмас Оразович

Судья: Абсаматов Сакен Бакирович-87751703070
Секретарь: Турсынбеков Динмухаммед Турсынбекович

Судья: Торгаева Гаухар Алпысбаевна-87023871844
Секретарь: Шойбеков Акжол Оразбаевич

Судья: Бейсембекова Дина Амангельдиевна-87014905658
Секретарь: Искаков Шерали Абуллаевич
Судья: Чингисбаева Кымбат Сазанбаевна-87016912919
Секретарь: Табирова Гульнур Уалихановна

Судья: Ахметов Багдаулет Утегулович-87075919798
Секретарь: Амангелді Нұрдаулет Тореханович

Судья: Бекботаев Абай Бердалиевич-87079249426
Секретарь: Сатыбалдиев Алмас Сатыбалдиевич

Судья: Иржанов Ахмад Бахадирович-87470933950
Секретарь: Калбаев Серикбай Алишерович

Заведующий канцелярией 72533-42015

Электронный адрес:130219@sud.kz

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