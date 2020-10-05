Закончилась жаркая пора, многие вернулись с отпусков, многие закрыли дачный сезон и вернулись в город.

В основном, абоненты, которые уезжают на долгое время из города либо из страны, пишут заявления в ТОО «Водные ресурсы- Маркетинг» на временное приостановление услуг водоснабжения и водоотведения, т.е. на время отсутствия абонента, по возвращению оплачивать ничего не придется. Что же делать, когда вы вернулись? Какие действия необходимы для того, чтобы возобновить подачу услуг?

Первое, что необходимо сделать, так это позвонить в дилерский участок по району проживания. Адреса и контакты будут опубликованы ниже. Второй вариант, если по каким – то причинам не удастся дозвониться в дилерский отдел, то необходимо позвонить в ЦДС по телефону 8 (7252) 321274, где подскажут необходимый номер телефона и адрес. После того, как вы дозвонитесь, вам расскажут подробный алгоритм действий. Отметим, что за возобновление услуг водоснабжения и водоотведения платить не нужно. Данная процедура — бесплатна, — прокомментировали в пресс-службе ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Также по всем интересующим вопросам, связанным с услугами водоснабжения и водоотведения вы можете писать нам в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм, а также можете звонить по номерам: 87019892219, 87057581111.

Адреса и телефоны дилерских участков:

1. ул. Алимбетова № 191 – 8 (7252) 57-66-67

2. ул. Капал-бытыра б/н – 8 (7252) 43-05-63

3. ул. Гамцына б/н – 8 (7252) 53-38-04

4. Тельман ул. Байдибек би, уг. ул. Алматинская трасса — 8(7252) 47- 61- 82 (Центральная диспетчерская служба ГКП УВиК)

5. 16 мкр. б/н (авт. ост. Север) – 8 (7252) 49-15-82

6. ул. Дулати № 203 А — 8 (7252) 32-11-53

7. мкр. Жандарбекова № 191 – 8 (7252) 57-66-67

8. ул. Калдаякова № 9 – 8 (7252) 56-24-92

9. 3 мкр. Дом б/н – 8 (7252) 28-44-12 (возле Т.Д. «Баян Сулу»)

10. ч/с № 2 ул. Байдибек би, уг. Ул. Алматинская трасса б/н — 47-61-82