Казахстанцев пугают фейком о пропитанных наркотиками масках, сообщает Otyrar.KZ.

О новом виде криминального промысла распространяют информацию в WhatsApp и социальной сети.

«В сообщении указывается, что неизвестные люди распространяют маски, пропитанные химическими веществами с наркотическим содержанием. Это, со слов автора предупредительного письма, позволяет привезти людей в бессознательное состояние для того, чтобы получить доступ в квартиру.

В Управлении по противодействию наркопреступности ДП СКО отмечают, что данная информация является фейковой. Фактов распространения подобных масок и других описанных в информации обстоятельств не зафиксировано. – Напоминаем, что за распространение ложной информации законодательством предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК.

Нужно отметить, что сейчас люди чаще всего отличают фейк от правдивой новости, но все же такая дезинформация может посеять панику среди населения, – отмечает заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.