За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 142 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 20

город Алматы — 10

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 12

Актюбинская область — 2

Алматинская область — 5

Атырауская область — 5

Восточно-Казахстанская область — 30

Жамбылская область — 3

Западно-Казахстанская область — 9

Карагандинская область — 10

Костанайская область — 7

Мангистауская область — 3

Павлодарская область — 14

Северо-Казахстанская область — 11

Всего в стране выявлены 110684 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 17 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36931, летальных случаев — 395, выздоровевших — 28548.