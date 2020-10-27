За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 142 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 20
город Алматы — 10
город Шымкент — 1
Акмолинская область — 12
Актюбинская область — 2
Алматинская область — 5
Атырауская область — 5
Восточно-Казахстанская область — 30
Жамбылская область — 3
Западно-Казахстанская область — 9
Карагандинская область — 10
Костанайская область — 7
Мангистауская область — 3
Павлодарская область — 14
Северо-Казахстанская область — 11
Всего в стране выявлены 110684 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 17 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36931, летальных случаев — 395, выздоровевших — 28548.