За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 104 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 19

город Алматы — 9

Акмолинская область — 6

Актюбинская область — 2

Алматинская область — 7

Атырауская область — 5

Восточно-Казахстанская область — 11

Жамбылская область — 1

Западно-Казахстанская область — 6

Карагандинская область — 9

Костанайская область — 5

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 13

Северо-Казахстанская область — 9

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 109406 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 197 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 42 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 35914, летальных случаев — 381, выздоровевших — 28207.

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