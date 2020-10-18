За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 104 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 19
город Алматы — 9
Акмолинская область — 6
Актюбинская область — 2
Алматинская область — 7
Атырауская область — 5
Восточно-Казахстанская область — 11
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 6
Карагандинская область — 9
Костанайская область — 5
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 13
Северо-Казахстанская область — 9
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 109406 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 197 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 42 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 35914, летальных случаев — 381, выздоровевших — 28207.