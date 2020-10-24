Всего в стране выявлены 110250 заболевших.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 22
город Алматы — 20
город Шымкент — 2
Акмолинская область — 10
Алматинская область — 10
Атырауская область — 8
Восточно-Казахстанская область — 25
Жамбылская область — 2
Западно-Казахстанская область — 10
Карагандинская область — 16
Костанайская область — 7
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 16
Северо-Казахстанская область — 10
Туркестанская область — 5
За прошедшие сутки зафиксированы 165 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 52 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36732, летальных случаев — 393, выздоровевших — 28442.