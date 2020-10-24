коронавирус

Всего в стране выявлены 110250 заболевших.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 22

город Алматы — 20

город Шымкент — 2

Акмолинская область — 10

Алматинская область — 10

Атырауская область — 8

Восточно-Казахстанская область — 25

Жамбылская область — 2

Западно-Казахстанская область — 10

Карагандинская область — 16

Костанайская область — 7

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 16

Северо-Казахстанская область — 10

Туркестанская область — 5

За прошедшие сутки зафиксированы 165 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 52 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36732, летальных случаев — 393, выздоровевших — 28442.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА