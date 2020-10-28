Крытые рынки в Туркестане будут работать теперь и в субботу.

Об этом заявил руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Нурбек Нышанов. Крытым базарам разрешили работать с 9 утра до 17.00. В воскресенье рынки в областном центре будут по-прежнему закрыты.

Нурбек Нышанов,руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области:»Мы приняли такое решение по экономическим соображениям. В связи со сложившейся ситуацией постепенно вводятся послабления. Только при условии выполнения требований, а также алгоритма подготовленного министерством дали разрешения и после регистрации на специальном портале. В течение месяца не было никаких проблем».

В Туркестанской области за последние два дня не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Количество лабораторий на случай второй волны увеличили с трех до девяти. В планах закупить 12 передвижных медицинских комплексов. Врачи смогут проводить общий прием, брать анализы. До конца года в Туркестанской области закупят еще 122 машин скорой помощи.