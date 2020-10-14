После первой перенесенной коронавирусной инфекции можно заразиться вновь.

Еще недавно считалось, что COVID-19 в этом смысле похож на ветрянку — один раз переболеешь и больше никогда. Оказывается, не тут-то было!

В казахстанском Минздраве уверяют, свалиться с короновирусом можно повторно, причем второй раз вирус люди переносят хуже.

«У бессимптомно переболевших коронавирусом людей антитела действуют около одного месяца. У тех, кто перенес болезнь в средней или тяжелой степени – от трех до пяти месяцев. Если в Казахстане пик коронавируса пришелся на июнь-июль 2020 года, в ноябре-декабре антитела пойдут на убыль. Поэтому есть большой риск заболеть КВИ», — рассказал Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения РК.

До сегодняшнего дня Казахстан входил в список стран со стабильной эпидситуацией. Ситуация поменялась за последнюю неделю — корона-положительных пациентов стало на больше на 11 процентов. Поэтому карантин в некоторых городах и областях страны пришлось усилить. В так называемую красную зону вошла и столица.

«Нур-Султан вошел в красную зону, здесь уровень репродуктивности или число Р на сегодня составило 1,26, что является тревожным фактором, поэтому принято решение на уровне города усилить определенные меры, что мы поддерживаем, потому что ситуацию нужно выравнивать», — рассказал Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения РК.

Всего в Казахстане зарегистрировано порядка 109 тысяч пациентов с коронавирусом. 13 октября их стало на 83 больше. Но не везде ситуация вызывает опасения у врачей.

В Шымкенте, например, за последние сутки не выявили НИ одного пациента с COVID-19 . По словам Алексея Цоя, в Минздраве сделают все возможное, чтобы избежать жестких ограничительных мер.

Анастасия Новикова