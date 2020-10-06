Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК принято решение о лишении генеральной лицензии Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева (г. Алматы), передает Otyrar.KZ.

Решение вступит в законную силу через 10 рабочих дней, и вуз будет обязан прекратить образовательную деятельность.

В первую очередь, мы защищаем интересы и права студентов на получение качественных услуг. У студентов причин для беспокойства нет.

Их перевод в другие вузы будет обеспечен с учетом сохранения гранта за студентом, без повышения стоимости обучения для тех, кто учился на платной основе, и по месту нахождения этого вуза.

Для перевода им не нужно дожидаться окончания семестра, мы разрешили осуществление перевода уже сейчас. К тому же результаты их предыдущего обучения будут зачтены в вузе, куда они переведутся.

Подробнее можно прочитать на официальном сайте МОН РК:

https://www.gov.kz/…/edu/press/news/details/106062…