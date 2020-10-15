Дехкане, выращивающие хлопок в Ордабасинском районе, говорят, что вся поливная вода уходит на благоустройство духовной столицы Казахстана.

В результате они терпят убытки. К тому же стоимость хлопка в этом году оказалась очень невысокой. Да и помощи от государства в этом году они не получили, говорят дехкане и обвиняют в своих бедах чиновников, которые не спешат помогать крестьянам

Дехкане Ордабасинского района в этом году хлопка собрали в два раза меньше обычного. Причина – дефицит поливной воды. Хлопок, который нужно поливать два раза, видел полив лишь 1 раз. Мало того, белое золото нынче оказалось не в цене.

Жасулан НАРЫМБАЕВ, дехканин: Потому что уже второй год всю воду вместо того, чтобы нам дать, направляют в Туркестан, на благоустройство. Стоимость семян — 230 тг за килограмм. А в нашем селе и вообще цены не установлены. Сейчас у дехкан вообще планируют закупать по 100 тенге за килограмм. А то что по 130 обещали, так это пустые разговоры. Да и потом, какая выгода сейчас крестьянину? Если продавать хлопок по 100 тенге. Да и просто посчитайте – семена – по 230 тг за килограмм, а хлопок – 100 тенге. А чтобы его вырастить не только ведь семена нужны, та же солярка, например – 187 тенге за литр…

Более половины дехкан взяли кредиты в МКО. А теперь даже не знают, чем расплачиваться. Все надежды на богатый урожай умерли вместе с хлопком, недополучившим воду. Они просят хотя бы немного поднять закупочную цену. По их словам, лишь половина из них получили господдержку в виде субсидий. Говорят, ответственные чиновники не спешат им помогать, мол, только и делали, что гоняли из кабинета в кабинет.

Арапбай АБІШУЛЫ, дехканин: Месяц назад я с двумя людьми пришел в районное управление сельского хозяйства. Руководитель там молодой парень. Мы переговорили. Он сказал, что ничем не может помочь. Тогда мы насчет субсидий ходили. После поехали в областное управление. Они нам сказали, что по представленным им сводкам, все субсидии уже распределены. Я стал выяснять – никто не получал. Я спросил – вас 20 человек в кабинете, почему не можете помочь? А они мне – акиматы на местах не работают. В общем, кивают друг на друга и все.

К месту сбора дехкан пришли и представители окружного акимата. Чиновник согласился – воды, действительно, не хватает. Правда, тому есть причина.

Утемис МУХТАРХАН, аким сельского округа Торткуль: Много, где, воды не хватает. Наш округ получает воду из 20 каналов. Их состояние не очень. Потому и вода не доходит. Будем обновлять каналы. Ремонтные работы уже начались.

А в управлении сельского хозяйства Туркестанской области нам заявили – в Ордабасинском районе проблем с поливной водой нет. Мол, в каналы отпускается ровно столько воды, сколько было заявлено. Остальное – проблемы местных акиматов.

Турганбек ОСПАНОВ, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области: В этом году никаких жалоб на нехватку воды в Ордабасинском районе не поступало. Тем более, мы ведем мониторинг. В Торткуле тоже проблем не было. Да, иногда дехкане не могли вовремя поливать. Они не успели все сделать с соблюдением агротехники. Но в целом по району проблем с водой не было. Я все хозяйства объездил. По 3-4 раза в месяц объезжаю. А на благоустройство уходит по 5 кубов в секунду. В день по 300-400 кубов, это не критично. Мы же не можем остановить посевную из-за благоустройства – наша задача развитие сельского хозяйства.

Отметим в целом по области хлопок высажен на 125 тысячах га. Потребность — 70-80 тысяч га. Сейчас на хлопок спрос не велик. Потому что текстильные производства стоят. До сих пор не переработаны 8 тысяч тонн хлопка-сырца прошлогоднего урожая. А цены на хлопок напрямую зависят от спроса.