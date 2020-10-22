В Казахстане бесплатными лекарствами готовы обеспечить миллион амбулаторных пациентов с Covid-19.

Гражданам с признаками коронавирусной инфекции при любом результате ПЦР-тестирования, положены жаропонижающие и разжижающие кровь препараты.

«Пациенты, у которых диагностирован коронавирус, при лёгком течении заболевания вне зависимости от результатов ПЦР-теста в своих поликлиниках по месту прикрепления по назначению лечащего врача смогут получать жаропонижающие средства и антикоагулянты бесплатно. Планируется охватить порядка миллиона человек на сумму около 1,5 млрд тенге», — рассказал Алексей Цой, министр здравоохранения РК.

Ранее Цой представил сценарии развития ситуации по коронавирусной инфекции. Наиболее реалистичный сценарий, если 70% населения будут соблюдать масочный режим и меры социального дистанцирования. В результате чего в октябре-декабре будет зарегистрировано около 90 тысяч случаев COVID-19, в госпитализации будут нуждаться 30 тысяч граждан, а введение локдауна прогнозируется в январе 2021 года.

Анастасия Новикова