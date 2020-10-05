Департамент государственных доходов по г.Шымкент сообщает, что в связи с присвоением городу Шымкент статуса города республиканского значения (Указ Президента РК от 19 июня 2018 года №702 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан»), внесены поправки в Налоговый кодекс в части изменения налоговых ставок для города Шымкент.

Так, в соответствии со статьей 529 Налогового кодекса, с 1 января 2020 года повышены размеры базовой стоимости одного квадратного метра жилища, дачной постройки для городов Шымкент (до уровня городов республиканского значения) для исчисления имущественного налога физических лиц:

Налог на имущество физических лиц, исчисляется в зависимости от стоимости объекта определённого уполномоченным органом Шымкентским филиалом Государственной корпорацией «Правительство для граждан» и применения к нему предусмотренных налоговым кодексом ставок в соответствии со ст.531 НК, которые в этом году остались без изменения.

Стоимость имущества определяется в соответствии с налоговой базой, согласно которой (ст.529 НК) базовая стоимость одного квадратного метра жилища, дачной постройки по г.Шымкент определена в сумме 60 тыс.тенге.

То есть, в соответствии с налоговым законодательством, для городов республиканского значения базовая стоимость квадратного метра жилья составляет 60 тыс.тенге (Нур-Султан, Алматы, Шымкент), для городов областного значения (к примеру Туркестан) – 36 тыс.тенге.

Таким образом, учитывая вступившие в законную силу с 01.01.2020 года изменения, сумма налога на имущество значительно увеличены.