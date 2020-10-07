Повесился в камере СИЗО в Караганде педофил из города Сатпаева, который обвинялся в похищении и изнасиловании пятилетней девочки, сообщает Otyrar.KZ.

» Его нашел дежурный в петле. Подозреваемому было 62 года. Никаких травм на теле нет. Предварительная причина — суицид.

Информация достоверная, источники подтвердили факт.

Напомним, похищение ребенка случилось 23 июля в городе Сатпаеве. Когда ребенка нашли в квартире насильника, жители разбили его квартиру и устроили погромы в городе.

62-летний подозреваемый злоупотреблял алкоголем, не работал» — говорится в сообщении общественного фонда «Не молчи» в Facebook.