Коронавирус может привести к временному бесплодию. К такому выводу пришли казахстанские репродуктологи.

В последние несколько месяцев казахстанские мужчины стали все чаще обращаться к врачам урологам.

Представители сильного пола жалуются на проблемы с репродуктивной функцией, у них не получается завести детей. Специалисты говорят, после перенесенной коронавирусной инфекции у мужчин стали выявлять орхит, который и приводит к бесплодию.

«У мужчины после перенесенной коронавирусной инфекции в тяжелой форме может развиться бесплодие, почему это происходит — у мужчин больше вредных привычек, больше заболеваемости коронавирусом именно у мужчин, затем иммунитет у них слабее, мужчины реже обращаются к медикам и это приводит к тяжелым последствиям. Если легкая степень коронавируса и легкая форма орхита, то это обратимо, через несколько месяцев смерматогенез восстанавливается, при тяжелой форме может привести к тому, что у мужчин может возникнуть мужское бесплодие», — рассказал Мырзахмет ЖАНАДИЛОВ, врач уролог-андролог высшей категории.

Негативно влияют на жизнеспособность спермотазоидов и гипоксия — недостаток кислорода — главный признак коронавирусной инфекции и высокая температура, которая чаще всего сопровождает COVID-19. Жалуются мужчины и на эректильную дисфункцию детородного органа. И пациенты, и врачи, связывают это с опасным вирусом.

«Мужская половая система считается самой уязвимой, и вследствие инфекции и перегревания, она не только репродуктивная но и сексуальная функция у мужчин снижается. Снижается вес у мужчин, активность и в течение нескольких месяцев, пока мужчина реабилитируется, может быть повторное заражение коронавирусом. Есть такие пациенты, которые обращаются после пневмонии и коронавируса», — рассказал врач уролог-ангдролог.

Пока казахстанские репродуктологи бьют тревогу, шымкентские специалисты уверяют, случаев, когда у сильного пола после перенесенной коронавирусной инфекции диагностировали бесплодие, в нашем городе пока не было.

«Особо я не вижу влияния на мужской сперматогинез. Никакого спада в спермограмме я не вижу, она, у мужчин которые переболели коронвирусом, осталась такая же как и до болезни. Они приходили после лечения, и я особого тяжелого случая не видела, именно по лабораторным обследованиям», — рассказала Зухра Джантаева, врач-репродуктолог.

Специалисты говорят: вирус и его последствия до конца не изучены, поэтому опасной болезни лучше остерегаться. Для профилактики, мужчинам советуют принимать витамины, особенно — Д и соблюдать гигиену.

Анастасия Новикова