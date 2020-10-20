На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

С докладами выступили министры здравоохранения А. Цой, индустрии и инфраструктурного развития — Б. Атамкулов, председатель правления «СК-Фармация» Е. Искалиев, акимы Туркестанской области У. Шукеев, Алматинской области — А. Баталов, города Шымкент — М. Айтенов.

«Главой государства поручено сформировать неснижаемый запас ключевых лекарственных средств и медицинских изделий в период пандемии. Правительством принимаются все необходимые меры по готовности к новой волне коронавирусной инфекции, лекарственному обеспечению медицинских организаций и населения», — сказал А. Мамин.

В текущем году в рамках внедрения обязательного медстрахования расширен перечень бесплатных лекарственных средств в 3 раза с 45 до 137 нозологий. С августа т. г. гражданам бесплатно выдаются 5 видов лекарств (жаропонижающие, антикоагулянты) для лечения коронавируса на дому (план охвата – 1 млн чел.).

Сформирован республиканский и региональный двухмесячный запас из 91 наименования лекарств для стационаров и средств индивидуальной защиты. В целях недопущения дефицита в аптеках «CК-Фармация» дополнительно к имеющимся запасам закупает 33 наиболее востребованных препаратов для насыщения розничной сети.

По итогам 9 месяцев т. г. объем производства в фармацевтической промышленности вырос на 39,8% до 93,4 млрд тг. Отечественными товаропроизводителями заключено 88 долгосрочных договора на 5042 наименований лекарственных средств и медицинских изделий. В РК ежесуточно производятся 900 тыс. масок и 330 тыс. пар перчаток, 504 тыс. защитных костюмов в месяц. Произведены и поставлены все 1500 ед. (100%) аппаратов ИВЛ для 297 больниц в 17 регионах Казахстана. Произведены 376 машин скорой помощи, 63 передвижных медицинских комплексов.

Во всех регионах созданы стабилизационные фонды для обеспечения лекарств объемом более 13 млрд тг. По поручению Главы государства решением Межведомственной комиссии утверждена Методика формирования стабилизационных фондов для закупа востребованных лекарственных средств за счет местного бюджета.

Премьер-Министр поручил акиматам до 1 ноября т. г. довести объемы стабилизационных фондов до утвержденного норматива, обеспечить постоянное отслеживание потребности лекарств как в медорганизациях, так и в аптеках. При этом отмечена необходимость наличия четкого алгоритма закупа лекарств за счет стабилизационных фондов.

«Министерству здравоохранения совместно с СК-Фармацией вести мониторинг наличия лекарств в стационарах, особенно в инфекционных больницах. Дефицита лекарств не должно быть», — сказал А. Мамин.

Министерству индустрии дано поручение обеспечить увеличение выпуска медицинских масок (до 1,5 млн штук в сутки).

Министерству здравоохранения поручено обеспечить своевременный закуп и поставку лекарственных средств и медицинских изделий на следующий год.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость четкого исполнения поручения Главы государства о повышении эффективности и оперативности закупа «СК-Фармацией» лекарственных средств.