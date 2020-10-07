планшеты

В Туркестанской области насчитывается 912 общеобразовательных школ, в которых обучаются 502 737 детей. Из них 446 109 (89,0%) учащихся перешли на формат дистанционного обучения, передает Otyrar.KZ.

Для обеспечения дистанционного обучения учащихся, согласно проведенному мониторингу, в области установлена потребность 79 214 учащихся в компьютерной технике и планшетах.

планшеты

В целях эффективной организации дистанционного обучения компьютеры и ноутбуки будут распределены в основном малообеспеченным и многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, нуждающимся в особом образовании.

планшеты

За поставкой техники на каждого ученика следят члены ведущих групп, созданных при управлении развития человеческого потенциала Туркестанской области.

Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

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