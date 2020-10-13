180 тысяч кубометров в час от всех мощностей источников природного газа на территории города Шымкента производят АГРС-1, АГРС-4 «Шымкент».

На сегодняшний день потребность города составляет 250 тысяч кубометров в час. С начала отопительного сезона автоматизированные газораспределительные станции работают на полную мощь, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

Однако в связи с увеличением коммунально-бытовых потребностей возникла проблема обеспечения природным газом зимой. Поэтому для дальнейшего увеличения объемов снабжения населения и организаций голубым топливом было принято решение построить АГРС-3. Ее запуск позволит довести обеспечение природным газом с 92,1 до 100%.

Работы по строительству автоматизированной газораспределительной станции №3 с пропускной способностью в 250 тысяч кубометров в час ведет ТОО «StroyGazCompany».

Всего на территории города ведутся работы по строительству восьми объектов — АГРС-3, магистральных сетей в микрорайонах «Кайнар булак» и «Асар-2», газопроводов в микрорайонах «Алтынтобе», «Достык», «Бадам» (195-ый квартал), «Асар-2», «Азат». Об этом сообщили специалисты управления энергетики и коммунального хозяйства.

АГРС-3 будет введена в эксплуатацию до конца года. Станция обеспечит население качественным и бесперебойным природным газом.