Волонтеры остановили сбор средств.

«Дорогие друзья ! слёзы радости наворачиваются на глаза, когда мы видим как дружно вы помогаете нам с восстановлением Приюта. Всего за сутки вы помогли собрать намного больше , чем мы могли даже мечтать и просить.

Этих денег нам хватит на восстановление вольеров, изготовление новых будок, строительство навеса для дров, покупки сечки и часть мы хотим отложить на землю, о которой так долго мечтаем и копим Деньги .

Мы останавливаем сбор и искренне от души благодарим каждого кто был не равнодушен к нашей беде», — сообщили волонтеры в Инстаграм.