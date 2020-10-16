Главный врач Туркестанской области сообщил, о том, что регион готов к второй волне коронавируса, проблем с лекарствами нет, передает Otyrar.kz.

В каждый район области завезли ИВЛ аппараты, медучреждения оснащены всем необходимым оборудованием. По словам Марата Пашимова, уже построены несколько провизорных центров где могут принимать лечение зараженные вирусом.

В Кентсуской больнице про коронавирус стараются не вспоминать, тогда, во время страшного пика, большая часть больных пришлась на это медучреждение. Теперь, вооружены полностью,- говорят врачи. На средства мецената уже построена кислородная станция, которая может обеспечить кислородом несколько больниц области, а лекарственный фонд заполнен на два месяца.

Всем необходимым обеспечили и районную больницу Ордабасинского района. Медучреждение практически на границе с Шымкентом, поэтому поток зараженных коронавирусом был слишком большой, — рассказывает главный врач.

«У нас все готово, мы позаботились о том, чтобы даже частные аптеки были готовы к второй волне. Нет проблем с аппаратами ИВЛ, все районные больницы работают сейчас в штатном режиме», — сказал Марат Пашимов, руководитель управления здравоохранения Туркуестанской области.

Здание разделили на два блока, в красном блоке места для зараженных, а в другом для тех, у кого только подозрение на COVID-19. К слову, тут же на месте можно получить ПЦР-тест, результаты которого можно приходят через несколько часов.

«У нас все готово, лекарств хватит на 3 месяца, все необходимое есть. Новый провизорный центр уже может принять больных. Тут же можно получить все ПЦР- тесты. Помимо этого в основном корпусе мы тоже все подготовили, когда был пик, мы с большим трудом, но справились», — говорит Бахытжан Мырзагалиев, главный врач ЦРБ Ордабасинского района.

По словам главного врача Туркестанской области, в регионе ситуация стабильная, лекарств везде хватает. Но опасения со стороны людей есть, многие боятся в случае второй волны, что все обещания чиновников останутся в прошлом, к примеру, как и во время первой волны.

Зараженных Ковид 19 в Туркестанской области сокращается с каждым днем, говорят в облздраве пока получают лечение только два человека, которые по словам медиков уже готовы к выписке.

Шуддин Саидов