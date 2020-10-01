Пекарня учреждения ИЧ-167/3 УИС по городу Шымкент, где отбывают наказания осужденные за среднее и тяжкие преступления, ведет свое производство уже 16 лет.

Испеченный в пекарне хлеб распределяется по остальным 4 учреждениям города. Бригадир 31 участка Енбек-Шымкентского филиала Садибек Нурсултан рассказал о 7-летнем опыте работы с осужденными.⠀

— В пекарне работает 12 человек в 2 смены, всего за сутки производится и доставляется по 5 учреждениям города 2100 буханок хлеба. Месячная заработная плата составляет 42 500 тенге, также имеется доплата, в зависимости от размера проделанной работы, — рассказал заведующий пекарней.⠀

Все осужденные работают на основании договора с работодателями. Нередко осужденные отправляют свой заработок родственникам.⠀

На сегодняшний день, самым молодым мастером пекарни является приговоренный к 7 годам лишения свободы осужденный учреждения ИЧ-167/3 Р.Кырыкбай.

— Могу с уверенностью сказать, что это учреждение научило меня многому. Сегодня, благодаря своему честному труду я узнал секреты выпечки хлеба. Например, сколько буханок можно получить из одного мешка муки и какое количество дополнительных компонентов (воды, дрожжей и соли) для этого необходимо.

-Труд не остается неоплаченным, размер моей заработной платы составляет 40-45 тысяч тенге в месяц. Благодаря этой пекарне, я могу помочь семье, родителям, а так же приобрести все самое необходимое в магазине учреждения. Всем людям необходим хлеб, значит данное дело является успешным и плодотворным для меня. После отбывания наказания, не теряя времени, хочу внести свой вклад в общество и окружающую среду. И я принял принцип «Сладок хлеб труда,- поделился Рахат Қырықбай.