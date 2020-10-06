В кабмине рассказали о ситуации с продовольствием.

Сейчас в стране мониторят 29 основных видов продукции. Из них по 12 товарам местный рынок обеспечен на 100%. Это покрывает потребности республики. Наращивать необходимо производство мяса птицы, колбасных изделий, сыра, творога, не хватает в стране и сахара.

«Потребность внутреннего рынка в мясе птицы производители покрывают лишь на 58%. Для увеличения объемов производства планируется строительство 19 птицефабрик. Их запуск позволит обеспечить внутренний рынок мясом птицы на 100%. Также в стране планируется наращивать производство сахара. Его дефицит в настоящее время составляет 240 тысяч тонн или больше половины от потребности. Решать проблему планируем за счёт увеличения посевов сахарной свеклы. Для стимулирования производителей предпринят ряд мер, в том числе субсидирование», — рассказал Сапархан Омаров, министр сельского хозяйства РК.

А министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мырзагалиев раскритиковал недостатки в рыбоводстве. Рыбы в стране тоже не хватает. По его словам, потенциал у рыбных Хозяйств гораздо выше, чем есть сейчас.

«Учитывая имеющиеся водные ресурсы, существует потенциал для роста объемов выращивания рыбы до 600 тыс. тонн. Объем экспорта можно увеличить в 10 раз. Это будет способствовать созданию не менее 100 тыс. рабочих мест и повышению доходов населения преимущественно в сельской местности», — рассказал Магзум Мурзагалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Глава правительства дал месяц на воспроизводство товаров первой необходимости. В этот период должен быть разработан комплексный план, который позволит населению производить товары первой необходимости. Ответственность за реализацию плана в кабмине возложили на местные акиматы.

В правительстве страны представили план развития фармацевтической отрасли. За 8 месяцев этого года, объем производства лекарств вырос почти на 35 процентов. Но и это не предел. В правительстве планируют к 2025 году запустить в республике свыше 30 новых крупных фармпроизводств и нарастить объем производства лекарственных средств в 2,5 раза. Предпринимателей будут стимулировать, в первую очередь, как отметил Цой, заключением договоров на сроки не менее 10-ти лет.

«Достижение доли отечественных производителей в натуральном выражении 50% на рынке Республики Казахстан обеспечит национальную лекарственную безопасность, тогда как ВОЗ рекомендует обеспечить долю выпускаемых лекарственных средств и медицинских изделий каждой страны не менее чем на 30%», — рассказал Цой.

Анастасия Новикова