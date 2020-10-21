В Туркестанской области полицейские задержали квартирного вора по «горячим следам».

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением о квартирой краже обратился местный житель. Со слов потерпевшего, днём в его дом проникли неизвестные лица и похитили деньги и золотые изделия.

Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшему, составила около двух миллионов тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

Для раскрытия преступления в районном отделе полиции создали следственно-оперативную группу из наиболее опытных сотрудников. Оперативники опросили очевидцев, а также проверили камеры видеонаблюдения.

В результате полицейские Сарыагашского РОП в течение суток по «горячим следам» задержали подозреваемого, местного жителя.

Следствием установлено, что воришка проник в дом потерпевшего через окно, откуда украл деньги и золото. Похищенное имущество полицейские обнаружили и изъяли при обыске в доме подозреваемого.

В настоящее время по данному факту проведено досудебное расследование по статье «кража», собранные материалы направлены в суд. Подозреваемый арестован.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и не оставлять свои жилища без присмотра. Во избежание преступного посягательства стороны злоумышленников сельчанам необходимо установить на окнах железные решетки, а на дверях надёжные замки. Также следует провести в домах и подъездах охранную сигнализацию и установить камеры видеонаблюдения. В случае квартирной кражи и или иных преступлений, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.