В одной из квартир многоэтажного дома в мкр. Карасу в больницу с признаками отравления угарным газом попали молодая женщина и двое малолетних детей.

Причиной отравления стала газовая колонка, которую категорически нельзя устанавливать в этом доме.

Эта газовая колонка, которую специалисты называют проточным нагревателем, едва не отправила на тот свет всю семью.

Пострадавшая рассказала.: «После того, как мой супруг принял ванну, я заметила, что дети стали какими-то вялыми, а младший стал терять сознание. Мне тоже было очень нехорошо. Мы сразу вызвали скорую помощь. Думаю, мы отравились газом от колонки».

На самом деле причиной стал угарный газ, который еще называют невидимым убийцей. Не имея запаха и цвета, он постепенно заполняет помещение, отравляя все живое вокруг. А источником послужила газовая колонка, в которой отсутствовала тяга.

К слову, многоэтажка, в которой расположена квартира спроектирована таким образом, что установка газовой колонки в квартирах под запретом.

Бауыржан БАЙТУРЕЕВ, начальник аварийно-диспетчерской службы ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» отметил: «Этот дом не предназначен для установки проточного водонагревателя, так как здесь нет шахты дымохода. Соответственно, здесь установлен проточный водонагреватель самовольно».

Отопительный сезон еще не начался, а в Шымкенте ежедневно регистрируются несчастные случаи с отравлением угарным газом средней степени.

По сведениям ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак», только с начала октября в третьем мегаполисе зарегистрировано 10 несчастных случаев, в которых пострадал порядка 20 человек. Всем им понадобилась медицинская помощь.

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