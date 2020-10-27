В Шымкенте недропользователи были обязаны установить в карьере измерительные приборы (весы), чтобы не допустить повреждения дорог города большегрузными автомобилями.

По данным специалистов управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Шымкент, в настоящее время это обязательство добровольно выполнили всего 10 недропользователей. На остальных 19 недропользователей, с целью наложения обязательного обязательства, поданы иски в экономический суд города Шымкент, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В результате, на сегодняшний день, суд вынес решение на установку весов 19 недропользователям.

По итогам 9 месяцев текущего года в результате предупреждений, направленных управлением, контракты 16 недропользователей, не выполнивших свои договорные обязательства, были расторгнуты досрочно с согласия обеих сторон. Из них 11 по взаимному согласию, 5 письмом местного исполнительного органа.

В настоящее время количество оставшихся недропользователей на территории Шымкента составляет 22. Из них: 10 — производители песчано-гравийной смеси, 11 — грунт и 1 — кварцевый песок.