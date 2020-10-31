Через двое суток от полученных телесных повреждений мужчина скончался, не приходя в себя.

26 октября 2020 года примерно в 09:30 напротив магазина «Автозапчасти», расположенного по трассе «Шымкент-Ташкент», машинист экскаватора марки «Hyundai Robex 55 w» совершил дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе, сбив 57-летнего мужчину, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

В результате пешеход с различными телесными повреждениями поступил в реанимационное отделение Шымкентской городской клинической больницы №1 и скончался 28.10.2020 года в результате полученных телесных повреждений, не приходя в себя.

Экскаватор был поставлен на штрафстоянку. С машиниста Hyundai Robex 55 w взяли подписку о невыезде.

В настоящее время начато досудебное расследование.