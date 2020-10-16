В Шымкенте в этом году строятся 13 школ на 7020 мест.

По итогам 9 месяцев текущего года сданы в эксплуатацию 4 школы на 3900 мест.

В частности, завершено строительство двух школ на 1200 мест в микрорайоне Самал-3, одной школы на 1200 мест в микрорайоне Асар-2, а также одного учреждения образования на 300 мест в жилом массиве Абдилабад, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, строительство пристройки к школе № 23 на 300 мест будет завершено в октябре текущего года. До конца года будет завершено строительство школ №17, №62, №84 и 1 школы искусств, вместимость каждой из них составляет 300 мест.

Строительство оставшихся 4-х школ на 1920 мест планируется завершить в следующем году. В конце года количество аварийных школ сократится на одну, а количество трехсменных школ сократится на две.