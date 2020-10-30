В связи с наступлением холодов в Туркестане временно прекращает свою работу проект «Turkestan bike».

Жительница Туркестана Аида Игликова одна из первых приобрела велокарту «Turkestan bike». С велосипедом, говорит, не придется ждать в пробке, менять масло, да и бензин заливать не надо.

«Каждый день я пользуюсь велопрокатом, гуляю по городу. Велосипеды очень удобные и легкие в использовании. Вечером когда гуляешь катаешься на велосипеде, отдыхаешь душой и телом. А сейчас похолодало и не очень удобно ездить», — рассказала Аида ИГЛИКОВА жительница г.Туркестана.

Станции «Turkistan bike», были установленные в пяти частях города. Велосипеды можно арендовать с помощью специальной карты или ID-кодов. Месячный абонемент стоит 500 тенге. Только в октябре услугами велопроката воспользовались 1400 человек, за месяц они «накатали» более 400 часов.

С ноября о прогулках на общественном двухколесном транспорте придется забыть. В областном центре начались перепады температуры, подул холодный ветер. Власти решили убрать велосипеды на склад, до весны.

«Велопрокат «Turkistan bike» в связи с облегчением карантина был запущен с третьего августа. Но в городе Туркестан с первого ноября в связи с погодой временно прекращает работать велопрокат, если люди захотят кататься зимой, попросят, то мы с удовольствием вернём их на станции.», — рассказала Жанерке ЖАРЫЛКАСЫН пресс-секретарь акима г.Туркестана

Завершился в Туркестане и сезон фонтанов. Он продлился недолго, старту сезона помешала сложная эпидемиологическая обстановка. После того, как фонтаны законсервируют, оборудование проверят и при необходимости заменят детали.

«С первого ноября прекратят работать фонтаны. Мы проверим из состояние, проведём ремонтные работы, чтобы в предстоящем сезоне они работали исправно. Кроме того всю зиму будем за ними следить, чтобы из за холода не повредившись фонтаны», — говорит Ельжас АУЕЛЬБЕКОВ, директор КГУ «Зеленый Туркестан» отдела инфраструктуры и коммуникаций акимата г.Туркестана.

Всего на «зимовку» отправят 18 фонтанов. Уже весной водных каскадов станет больше. В Туркестане завершают строительство еще 8 фонтанных комплексов.

Анастасия Новикова