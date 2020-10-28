В дежурную часть Толебийского РОП поступило сообщение о том, что один из местных жителей незаконно хранит у себя огнестрельное оружие, передает Otyrar.KZ.

Сотрудники районного отдела полиции сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В результате ОРМ подозреваемого в незаконном хранении оружия, жителя Толебийского района, полицейские задержали по месту жительства.

При обыске в его доме оперативники обнаружили и изъяли обрез охотничьего оружия 16 калибра и патроны к нему.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый находится под подпиской.

Следствием выясняется, с какой целью мужчина хранил у себя дома огнестрельное оружие.