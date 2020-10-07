Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусов.

Так, в отопительный сезон 2018-2019 года произошло 17 случаев, от отравления угарным газом погибло 23 человека, 19 получили травмы. А в период отопительного сезона 2019-2020 годов произошло 7 случаев отравления, 5 человек погибли, 4 получили травмы, сообщила Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«Департаментом на постоянной основе проводится мониторинг причин отравления угарным газом. Ведется контроль за социальными сетями, проводятся рейдовые мероприятия с участием представителей местных исполнительных органов, «ГазТрансгАзаймак» и «Оңтүстікжарық». Данная работа проводится во всех городах и районах региона» ,- сказал начальник департамента.

На сегодняшний день в республике с 15 сентября проводится месячник по пожарной безопасности. Мероприятие продлится до 15 октября.

«В Туркестанской области профилактическая работа по пожарной безопасности проводилась в июне и августе. В ходе подворного обхода особое внимание было уделено используемым автономным системам отопления, неисправностям электропроводки с нарушением требований норм и правил пожарной безопасности.

На сегодняшний день в области проведено 26 167 рейдовых мероприятий, выявлено 45 367 нарушений требований пожарной безопасности. Кроме того, департамент через СМИ разъясняет населению замечания, разъяснения», — сказал Нургали Сырлыбайулы.