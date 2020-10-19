В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропал ее брат, который выехал с места работы на автомашине и не вернулся, передает Otyrar.KZ.

В ходе розыска на окраине Шымкента оперативники обнаружили сожженную автомашину пропавшего без вести.

Впоследствии тело водителя полицейские нашли сожженным в поле возле поселка Шубарсу Ордабасинского района.

Спустя неделю в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно Ордабасинским РОП и спецподразделением «Беркут» задержали автомашину ВАЗ с подозреваемыми, направлявшихся со стороны Жамбылской области.

Ими оказались четверо молодых людей, жители Туркестанской области и Шымкента, ранее неоднократно судимые.

Следствием установлено, что двое из подозреваемых из корыстных целей на одной из улиц Шымкента остановили автомашину потерпевшего и попросили подвезти.

По приезду по указанному адресу злоумышленники напали на водителя, задушили, забрали его сотовый телефон, а тело вывезли в поле и сожгли.

После чего выехали в сторону мегаполиса, где в безлюдном месте подожгли автомашину и скрылись.

Не останавливаясь на этом, вместе с еще двумя поддельниками они совершили нападение на водителя автомашины ВАЗ и силой отобрали барсетку с 45 тысячами тенге.

Подозреваемые взяты под стражу. Полицейскими выясняются причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Следственные действия продолжаются.