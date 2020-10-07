Труп мужчины обнаружен на трассе в Жамбылской области, сообщает Polisia.kz.

Утром 3 сентября на обочине трассы Алматы-Шымкент был обнаружен труп 29-летнего мужчины. Травмы погибшего, осколки стекла и пластика от бампера при осмотре места происшествия свидетельствовали о дорожно-транспортном происшествии.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК “Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека” и ст. 347 УК РК “Оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае наступления тяжких последствий”.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции Жуалынского района и УМПС ДП области задержали 30-летнего жителя Туркестана, управлявшего автомашиной Газель. Он был установлен на СТО города Шымкента в момент сокрытия фактов преступления – при смене фар и бампера. Задержанный дал признательные показания. Проводится доследственная проверка, назначен ряд экспертиз.