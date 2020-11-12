В Шымкенте стали регистрировать больше фактов отравления угарным газом.

12-летний подросток сегодня погиб в результате отравления угарным газом. Отец мальчика находится в тяжелом состоянии в центре гипербарической оксигенации. Число угоревших растет в Шымкенте. 92 жителя города отравились угарным газом только с начала октября и это за неполных полтора месяца.

«Утром сегодня поступил звонок об отравлении. К сожалению, от угарного газа скончался подросток 12 лет, его отец в тяжелом состоянии. И вот вчера тоже было два вызова, один мальчик в коме, другой находится в тяжелом состоянии. Мы просим жителей максимально соблюдать правила безопасности дома», — рассказал Бакытжан Позилов, и.о.руководителя управления здравоохранения г.Шымкента.

Кроме того, выросла в Шымкенте и статистика по погибшим от коронавирусной инфекции. За последнюю неделю в городе скончались трое: мужчины 66 и 54 лет и 61- летняя женщина. По словам главного доктора мегаполиса, у них были сопутствующие заболевания.

«У нас всего было умерших -73, за последнюю неделю еще трое скончались, все они имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, артериальная гипертония», — рассказал врач.

Рассказал главный доктор города и о состоянии больного, которого накануне доставили в больницу с 45% ожогов тела. 24-летний парень вышел на балкон покурить, тогда в квартире и прогремел взрыв. Оказалось, что в комнате скопился газ, парень его не почувствовал. С сильнейшими ожогами лица, тела, ног и рук его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Сейчас пациент находится в реанимации, сегодня планирую посетить его, состояние стабильное, мы вытащим пациента», — пообещал Позилов.

За последние сутки в Шымкенте выявили пятерых заболевших коронавирусом пациентов. Это 4 вахтовика, которые по приезду из других городов страны сдали ПЦР-тесты, а также житель области, который через Шымкент решил направиться в Узбекистан, для этого ему понадобилось пройти тест на коронавирусную инфекцию. Он дал положительный результат.

Анастасия Новикова