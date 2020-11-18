Cотрудниками районных управлений полиции Департамента полиции города Шымкент и мобильной группой выявлено 864 факта нарушения карантинного режима по статье 425 КоАП РК.
Из них, совместно с мобильной группой выявлено – 663, а сотрудниками полиции по охране общественного порядка – 201. По всем фактам собранные документы направлены в санитарно-эпидемиологическую службу.
Нарушения требований карантина:
— В ночных клубах, кафе, ресторанах, компьютерных клубах, букмекерских конторах – 166 фактов;
— В парикмахерских, массажных салонах, банях, саунах, салонах красоты-42;
— Проведение свадеб или других торжеств – 99;
— В магазинах, торговых домах, на рынках-245;
— В зоне отдыха-2;
— В других местах-114;
— Нахождение в общественном месте без масок -196.
Неоднократные нарушения карантинного режима допущены следующими объектами:
— Абайский район, кафе «Шафран» — 2
— Абайский район, ночной клуб «Метро» — 2
— Аль-Фарабийский район, магазин «Арзан» — 4
— Аль-Фарабийский район, центр общественного питания «Донер» — 3
— Аль-Фарабийский район, ресторан «Мерей» — 7
— Аль-Фарабийский район, ресторан «Жулдыз» — 3
— Аль-Фарабийский район, кафе «Чехов-PUB» — 5
— Аль-Фарабийский район, караоке-клуб «Shelby» — 5
— Аль-Фарабийский район, продуктовый магазин «АВАЗ-АТА» — 9
— Аль-Фарабийский район, интернет-клуб «FC» — 7
— Енбекшинский район, сауна «Злиха» — 2
— Енбекшинский район, сауна «Татьяна» — 2
— Каратауский район, банкетный зал «RoyaL Rose» — 3