Cотрудниками районных управлений полиции Департамента полиции города Шымкент и мобильной группой выявлено 864 факта нарушения карантинного режима по статье 425 КоАП РК.

Из них, совместно с мобильной группой выявлено – 663, а сотрудниками полиции по охране общественного порядка – 201. По всем фактам собранные документы направлены в санитарно-эпидемиологическую службу.

Нарушения требований карантина:

— В ночных клубах, кафе, ресторанах, компьютерных клубах, букмекерских конторах – 166 фактов;

— В парикмахерских, массажных салонах, банях, саунах, салонах красоты-42;

— Проведение свадеб или других торжеств – 99;

— В магазинах, торговых домах, на рынках-245;

— В зоне отдыха-2;

— В других местах-114;

— Нахождение в общественном месте без масок -196.

Неоднократные нарушения карантинного режима допущены следующими объектами:

— Абайский район, кафе «Шафран» — 2

— Абайский район, ночной клуб «Метро» — 2

— Аль-Фарабийский район, магазин «Арзан» — 4

— Аль-Фарабийский район, центр общественного питания «Донер» — 3

— Аль-Фарабийский район, ресторан «Мерей» — 7

— Аль-Фарабийский район, ресторан «Жулдыз» — 3

— Аль-Фарабийский район, кафе «Чехов-PUB» — 5

— Аль-Фарабийский район, караоке-клуб «Shelby» — 5

— Аль-Фарабийский район, продуктовый магазин «АВАЗ-АТА» — 9

— Аль-Фарабийский район, интернет-клуб «FC» — 7

— Енбекшинский район, сауна «Злиха» — 2

— Енбекшинский район, сауна «Татьяна» — 2

— Каратауский район, банкетный зал «RoyaL Rose» — 3