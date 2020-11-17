Рашид Аюпов встретился со старейшинами населенного пункта «Бирлик», которые подняли вопрос о перехода в частную собственность земли, находящихся в народном благе по действовавшему тогда закону амнистии и незаконному решению акима села Бирлик.

Аким города отметил что вся земля принадлежит народу, поэтому со стороны акимата делается все возможное чтобы оно было передано на благо народа и не за горами тот день когда здесь будут играть дети. Аксакалы в свою очередь выразили уверенность в том что скоро на этом месте будут отмечать праздник Наурыз.

Отметим, что на территории стадиона, прилегающего к населенному пункту «Бирлик», было выделено 5 земельных участков и оформлены государственные акты на них. В суд были поданы иски, часть решений уже вынесены, а некоторые судебные процессы в отношении земельной собственности находятся на рассмотрении Туркестанского городского суда.