В регионе четвертые по счету тройняшки появились на свет в Келесском районе Туркестанской области, передает Otyrar.KZ.

В ноябре Майра Омарова, жительница сельского округа Кошкарата, родила трех малышей – мальчиков в перинатальном центре №1 города Шымкента. Новорожденных назвали Акасыл, Нурасыл и Бекасыл.

Семья Бекена Оразбекова, уже воспитывающая сына и дочь, теперь пополнилась еще тремя малышами.

Мама ребенка Майра Курбаналикызы изначально принимала лечение в Абайской больнице Келесского района и затем была переведена в город Шымкент.

Состояние новорожденных удовлетворительное и находятся сейчас под наблюдением участкового врача. Отец тройняшек Бекен Лесбекулы родился в 1987 году. На сегодня счастливая семья живет вместе с родителями.

В марте этого года в семье, проживающей в Биртилекском сельском округе, также родилась тройня.