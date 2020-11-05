Представители информационно-просветительского штаба из столицы помимо городского акимата посетили и управление государственных доходов.

Антикоррупционщики пообщались с сотрудниками УГД и рассказали о коррупционных рисках в их работе, и наказании, если они соблазнятся на взятки. А шымкентские налоговики презентовали столичным гостям проектный офис ««Қаржы министрлігі — Адалдық Алаңы». Анастасия Новикова расскажет подробнее.

Открытость, честность, нулевая терпимость в борьбе с коррупционерами. На этих трех «китах» будет строиться работа в проектом офисе «Адалдық Алаңы». Сюда, каждый житель Шымкента может обратиться с предложением или жалобой на работу чиновников. проектный офис сегодня презентовали столичным сотрудникам антикоррупционной службы .

По словам антикоррупционщиков, одна из сфер, наиболее подверженной коррупционным рискам — налоговая система. А что собственно может грозить фискальщикам в случае, когда руки к взятке потянутся?! Антикоррупционщики призвали сотрудников управлений государственных доходов держаться подальше от коррупционных рисков. Иначе, можно поплатиться свободой.

Проектные офисы «Адалдык аланы» открыты в департаментах госдоходов и экологии. Шымкента. В четырех районных администрациях работают сервисные акиматы, 197 учреждений в формате OpenSpace.

Анастасия Новикова