Искоренить коррупцию в рядах шымкентских чиновников, возможно?

Столичные борцы со взятками разъяснили местным госслужащим тонкости законодательных актов в отношении коррупционеров, они из года в год становятся жестче.

Даже подарки внесли в «черный список». Если раньше госслужащим можно было принимать подарки, стоимостью до 27 тысяч тенге, то теперь принимать презенты строго запрещено. Увеличилась и ответственность руководителей департаментов и управлений. За своего «нечистого на руку» подчиненного они могут распрощаться с креслом. С начала года шестеро казахстанских госслужащих за подношения привлечены к уголовной ответственности, 32 руководителя — к дисциплинарному наказанию.

«Если вам нужна какая либо поддержка или помощь, то наш департамент готов помочь, провести работу по выявлению коррупционных рисков. Как совместно с вами, так и самостоятельно мы можем провести мониторинг», — рассказал Ганижан АСАНУЛЫ, директор департамента добропорядочности агентства РК по противодействию коррупции.

Борцы с коррупцией призвали чиновников Шымкента к открытости. Каждый житель города должен знать, на что тратят бюджетные средства.

«Наша основное требование: бюджетные средства должны быть указаны в интерактивной карте, чтобы каждый гражданин мог знать куда и как расходуются бюджетные деньги. И обязательно должна быть обратная связь», — рассказал Ганижан АСАНУЛЫ, директор департамента добропорядочности агентства РК по противодействию коррупции.

Шымкентские чиновники не растерялись. Мол, в борьбе с коррупцией мы хоть и не в ТОПе — неберущих, то точно неравнодушных. Так, учителей в Шымкенте принимают на работу в электронном формате через систему HR-process. Чтобы устроиться на работу, педагоги подают заявки онлайн, где система начисляет баллы и сама выбирает лучшего. С руководством учебного заведения соискатель знакомится только на последнем этапе — под объективами камер, во время собеседования.

«Система HR-process сейчас показывает отличные результаты, через неё директоров и педагогов школ принимают на работу онлайн. До этого подобную систему внедрили для приема на работу в детские сады», — рассказал Мурат АЙТЕНОВ, аким г.Шымкента

Сотрудники антикоррупционной службы Нур-Султана готовы помочь в изобличении шымкентских взяточников.

Анастасия Новикова