Коронавирус в РК: За прошедшие сутки зарегистрированы 720 новых случаев
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⠀Всего в стране подтверждено 127 580 случаев
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— в городе Алматы — 15725(+43),
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— в городе Нур-Султан — 15685(+50),
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— в ВКО — 15577 (+160),
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— в Атырауской области — 11557(+8),
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— в Карагандинской области — 10990(+18),
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— в ЗКО — 7834(+29),
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— в СКО — 5836(+112),
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— в Павлодарской области — 5800(+112),
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— в Алматинской области — 5575(+22),
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— в городе Шымкент — 5334(+3),
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— в Костанайской области — 4912(+66),
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— в Акмолинской области — 4761(+69),
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— в Жамбылской области — 4352(+14),
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— в Туркестанской области — 3466(+5),
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— в Актюбинской области — 3462(+6),
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— в Мангистауской области — 3428(+2),
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— в Кызылординской области — 3286(+1).
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