коронавирус

⠀Всего в стране подтверждено 127 580 случаев

— в городе Алматы — 15725(+43),

— в городе Нур-Султан — 15685(+50),

— в ВКО — 15577 (+160),

— в Атырауской области — 11557(+8),

— в Карагандинской области — 10990(+18),

— в ЗКО — 7834(+29),

— в СКО — 5836(+112),

— в Павлодарской области — 5800(+112),

— в Алматинской области — 5575(+22),

— в городе Шымкент — 5334(+3),

— в Костанайской области — 4912(+66),

— в Акмолинской области — 4761(+69),

— в Жамбылской области — 4352(+14),

— в Туркестанской области — 3466(+5),

— в Актюбинской области — 3462(+6),

— в Мангистауской области — 3428(+2),

— в Кызылординской области — 3286(+1).

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