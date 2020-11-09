В Туркестане количество преступлений снизилось. В духовной столице страны сократилось число краж, нарушений правил дорожного движения, а случаев продажи продажи наркотиков практически нет, рассказывают полицейские.

Главный полицейский города, рассказал нашей съемочной группе о том, как сотрудники полиции следят за порядком круглые сутки. Во время съемок мои коллеги стали свидетелями как в короткие сроки нашли потерявшегося ребенка.

Утренний развод полицейских. Главный страж полицейский Туркестана Бауыржан Селтанов проверяет готовность к службе своих сотрудников, всю смены каждый из них будет следить за порядком в Туркестане. С момента присвоения духовной столице статуса областного центра, количество правонарушений снизилось, говорит Бауыржан Селтанов.

«Сейчас наши сотрудники работают в обычном режиме, конечно, нельзя говорить о том, что все идеально, но стараемся отрабатывать сразу. Обращений много, но по сравнению с прошлыми годами, ситуация намного лучше. Люди стали меньше совершать кражи, следят за порядком на дорогах. Преступность в Туркестане низкая», — говорит главный полицейский города Бауыржан Селтанов.

Цифровизация в духовной столице развивается стремительно быстро, нам удалось попасть в отдел полиции, где находится главный центр управления камер уличного видеонаблюдения, ежедневно сотни гигабайтов заполняет главный сервер Туркестана. Здесь современное оборудование, которого нет в других регионах страны, рассказывают полицейские. Камеры могут приблизить цель с расстояния 700 метров.

Найти человека могут не только камеры. Умид Сарбазов рассказывает, приехали из Шымкента в Туркестан посмотреть город, в какой-то момент ребенка потеряли. Обратились к туристической полиции, спустя 10 минут мальчика нашли в другой части парковой зоны.



«Мы гуляли, решили отдохнуть, смотрим ребенка нет. Потом обратились к полиции, вот нашего хулигана нашли, оказывается гулять ушел и потерялся. Спасибо большое ребятам»,- говорит Умид Сарбазов.

Туристическая полиция работает круглые сутки. С каждым днем город расширяется, в ближайшее время начнет работу международный аэропорт, количество населения увеличивается с каждым годом. В полиции обещают и дальше внимательно следить за безопасностью жителей и гостей Туркестана.

Шуддин Саидов