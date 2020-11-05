Ежедневно Жибек Керимбекова проверяет батареи, надеясь на чудо.

В ее квартире холодно уже несколько дней. Согреться пытаются с помощью электрообогревателя, но толку от него мало, говорит женщина. В ледяной квартире заболели дети.

«Ночью особенно холодно. Мы плотно укрываем детей перед сном, но они все равно заболели. Один из внуков простыл и не пошел в садик», — рассказала Жибек КЕРИМБЕКОВА, жительница г.Туркестана.

В этом доме 32 квартиры. Отопление, несмотря на то что на дворе уже четвертое ноября, до сих пор не подключили. Днем, когда на улице солнечно взрослые и дети греются во дворе. А вечером, в квартирах кутаются в теплые вещи и одеяла. Включать электрообогреватели многие не решаются из-за перебоев со светом. Отапливать помещения в некоторых случаях приходится газовой плитой. В местном акимате и КСК на проблему никто не реагирует, жалуются люди.

«Боимся, что отравимся газом. Но выхода нет. Включаем газ на плите перед сном и греемся. Использовать электрообогреватели – дорого, да и нагрузки не выдерживает электричество. После этого у нас свет отключается», — говорит Каршыга АБУОВА жительница г.Туркестана.

«В доме настолько холодно, что носки страшно снять. Укрываюсь ночью двумя одеялами. (53:10) Мы обращались в акимат. Там разводят руками. В КСК обращались, а они трубку даже не берут», — говорит Акнур АНДОСОВА, жительница г.Туркестана.

Отопительный сезон в Туркестане начался 28 октября. Но многие дома в городе оказались к нему не подготовлены. В многоэтажках устаревшая система отопления, которая не ремонтировалась много лет.

«В этом году большие котельные перешли на газ, а раньше отапливались углем. Мы также установили дополнительно насос, чтобы гонять воду. Из-за него во многих домах из строя вышли устаревшие трубы. Они лопнули. Поэтому подача тепла стала невозможной», — говорит Абуталип АСАНОВ, заведующий отделом жилищных отношений и жилищной инспекции г.Туркестана.

Чиновники обещают людям дать тепло в их квартиры в течение недели. А пока власти занимаются ремонтом труб, жильцы продолжают мерзнуть в своих квартирах.