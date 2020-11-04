Бывший главный врач первой клинической больницы Шымкента может быть восстановлен в должности.

Об этом сегодня рассказал главный доктор города.

-Абылай Донбай, бывший главный врач первой клинической больницы Шымкента, может претендовать на свое кресло, об этом сегодня рассказал исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения города. По словам Бакытжана Позилова, если хирург-трансплантолог изъявит желание вернуться в свое кресло, его могут принять на работу.

«Вчера было только судебное заседание, где оправдали нашего коллегу из Шымкента, я в курсе это было в новостях. Конечно, возможно это будет после того, как мы проведем с ним собеседование, он пока не получил все документы, я предполагаю, потому что я доктора еще не видел», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ, и.о.руководителя управления здравоохранения г.Шымкента.

Напомню, Абылая Донбая накануне оправдали в зале суда. Под стражу главного врача первой городской клинической больницы взяли год назад, тогда ему инкриминировали две статьи: незаконное изъятие органов человека и участие в транснациональной преступной группировке. На суде с хирурга полностью сняли все обвинения.

На брифинге главный доктор Шымкента анонсировал и новую антикоррупционную программу, которую вскоре введут в медицинских организациях города.

Эпидемиологическая ситуация в Шымкенте сейчас образцово-показательная — за последние сутки вновь ни одного заболевшего коронавирусом, и всего 4 пациента с пневмонией. Тем не менее, ко второй волне в Шымкенте готовятся. В первую очередь в горздраве исключили нехватку врачей.

«Мы подключили неподведомственные организации, поликлинику ДКНБ, МВД, Казахско-Турецский лицей, высший медицинский колледж, все резиденты, интерны, профессорско-преподавательский состав, будут участвовать в борьбе с коронавирусом, при ухудшении эпидемиологической ситуации, они подготовлены, сейчас проходят обучение», — рассказал главный врач города.

На лечении сейчас в шымкентских больницах находятся 16 пациентов с коронавирусом.

Анастасия Новикова