Мошенник обещал оформить инвалидность за 100 тысяч тенге в Туркестанской области.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель. Его зЗнакомый обманным путем выманил у него деньги, обещая помощь с оформлением инвалидности. Как только сельчанин передал аферисту 100 тысяч тенге, последний исчез из виду, не выполнив обещанного.

Данный факт зарегистрировали в отделе полиции по статье 190 УК РК “Мошенничество” и сразу же приступили к розыску подозреваемого.

В результате принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУП в течение суток задержали подозреваемого, местного жителя, который признался в содеянном.

Следствием установлено, что молодой человек, войдя в доверие к потерпевшему и предлагая за вознаграждение помощь в получении документов по инвалидности, выманил у него деньги и скрылся.

В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняется причастность афериста к другим аналогичным фактам мошенничества.