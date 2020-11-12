Казахстанские сенаторы предложили изменить правила досрочного снятия пенсионных накоплений.

Поправки в Налоговый кодекс позволят казахстанцам уплачивать налог не при получении пенсионных накоплений, а только после выхода на пенсию. Более того, это будет не разовая выплата.

Сейчас же 10% при досрочном снятии части средств в пенсионных накоплениях удерживается как единовременный налог. Сенаторы считают это затруднительным для граждан в нынешний период.

«При досрочном снятии части средств в пенсионных накоплениях, 10% из них удерживается как единовременный налог. Сенаторы считают это затруднительным для граждан в нынешний период. Поэтому налог предлагается оплачивать не при получении пенсионных накоплений, а только после выхода на пенсию. Более того, это будет не разовая выплата. В законопроект вносится норма о выплате его частями, в течение 16 лет», — рассказал Маулен Ашимбаев, председатель Сената Парламента РК.

Казахстанцы смогут снять пенсионные накопления досрочно, на приобретение жилья. для этого в правительстве определили, так называемый порог достаточности- для 30-летних он составит около двух с половиной миллионов тенге, в 40 лет – пенсионных накоплений должно быть более трех с половиной миллионов. От 59 и старше – порядка пяти с половиной миллионов тенге. Все что выше этой суммы — люди смогут потратить на приобретение жилплощади. Воспользоваться этой программой смогут не многие — чуть больше 700-от тысяч человек.

Задумались сенаторы и над тем, как помочь бизнесу. Они предлагают на 2 года снизить налог для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за карантинных мер, до трёх процентов.

«Малый и средний бизнес переживает непростые времена, фактически, приняв на себя основной удар пандемии. Поэтому в рамках законопроекта сенаторами по предложению главы государства были предложены нормы по введению нового режима розничного налога. То есть предложен новый режим налогообложения, который будет интересен бизнесу. Это уплата 3% от дохода, отсутствие порогов как по доходу, как и по обороту постановки учета НДС и другие», — рассказал Едил МАМЫТБЕКОВ, сенатор.

По оценкам Миннацэкономики, законопроект поддержит порядка 4 тысяч человек, за 2 года бизнесмены сэкономят до 40 миллиардов тенге.

«Налогоплательщик сам вправе выбрать и поступить так, как ему выгодно: остаться плательщиком НДС, то есть вести сложный учет, вычислять добавляемую стоимость и к ней применять ставку НДС 12%, либо перейти на упрощенный режим налога и просто применять ставку 3%», — говорит Руслан ДАЛЕНОВ, министр национальной экономики РК.

Выгодные налоговые преференции готовы принят в Казахстане для инвесторов. Тех, кто готов вкладывать деньги в развитие отечественной экономики освободят — от корпоративного, подоходного и земельного налогов, а еще от налога на имущество и НДС — на 10 лет!

Ввести их предлагают и для операторов сотовой связи. Годовую ставку за использование радиочастот намерены снизить на 90 процентов. Правда, при одном условии: сэкономленные деньги предприниматели должны направить на оснащение населённых пунктов качественным широкополосным интернетом.