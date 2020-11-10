Прибывшие лица с повышенной температурой тела, независимо от наличия Справки подлежат изоляции в инфекционном стационаре.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление, которое вводит ограничительные меры в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.

1. Все лица, прибывшие в Республику Казахстан (далее – прибывшие лица) через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах (за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте), проходят термометрию, анкетирование и обязаны представить Справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка). На детей в возрасте до 5 лет Справка не предоставляется при наличии Справки у сопровождающих их лиц.

2. Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку, проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки и инструкции согласно приложению 4 к настоящему постановлению, они продолжают следовать по месту назначения.

Прибывшие лица с повышенной температурой тела, независимо от наличия Справки подлежат изоляции в инфекционном стационаре.

3. Анкетирование прибывших лиц проводится согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

4. Прибывшие граждане Республики Казахстан, при отсутствии Справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП).

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19, госпитализируются в инфекционный в инфекционный стационар.».

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 10 ноября 2020 года.