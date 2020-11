View this post on Instagram

"New city" ТК жылу берілді "New city" тұрғын үй кешеніне қазір ғана жылу берілді. Менің тұрғын үй кешендеріне жылу беру жөніндегі тапсырмамның қаншалықты орындалып жатқанын өзім барып бақылап, жылу қосылғанын тексердім. Тұрғындарға жылулық пен жайлылық тілеймін, себебі қыс мезгілінде жылусыз елестету мүмкін емес. —— Только что подали тепло в дома ЖК "New city". Я сам был на месте — контролировал, как выполняется мое поручение о подключении терла в дома этого ЖК. Отмечу, утром продолжим работу с жильцами квартир, которые сейчас были закрыты. Желаю жителям уюта, потому что без тепла в холодное время года его представить невозможно. #шымкент2020 #newcityжылу #помощьжителям #акиматшымкента #замакимашымкента #мауленайманбетов