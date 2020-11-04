Ход работ контролировал заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов @maulen__aimanbetov, который находился на объекте.
«С утра ведется работа с жильцами квартир, чтобы произвести пропуски, чтобы в системе не было воздушных пробок.
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"New city" ТК жылу берілді "New city" тұрғын үй кешеніне қазір ғана жылу берілді. Менің тұрғын үй кешендеріне жылу беру жөніндегі тапсырмамның қаншалықты орындалып жатқанын өзім барып бақылап, жылу қосылғанын тексердім. Тұрғындарға жылулық пен жайлылық тілеймін, себебі қыс мезгілінде жылусыз елестету мүмкін емес. —— Только что подали тепло в дома ЖК "New city". Я сам был на месте — контролировал, как выполняется мое поручение о подключении терла в дома этого ЖК. Отмечу, утром продолжим работу с жильцами квартир, которые сейчас были закрыты. Желаю жителям уюта, потому что без тепла в холодное время года его представить невозможно. #шымкент2020 #newcityжылу #помощьжителям #акиматшымкента #замакимашымкента #мауленайманбетов
«Желаю жителям уюта, потому что без тепла в холодное время года его представить невозможно», написал замакима на своей инста-странице.
Напомним, о проблеме с отоплением в этом ЖК мы рассказывали ранее. Проблема возникла из-за несогласованности проекта с газоснабжающей организацией. Об этом стало известно после того, как дома были сданы в эксплуатацию и в них заселили людей. Подрядчикам пришлось приобрести необходимое оборудование, чтобы как можно быстрее подать тепло в дома.