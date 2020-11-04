Ход работ контролировал заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов @maulen__aimanbetov, который находился на объекте.

«С утра ведется работа с жильцами квартир, чтобы произвести пропуски, чтобы в системе не было воздушных пробок.

«Желаю жителям уюта, потому что без тепла в холодное время года его представить невозможно», написал замакима на своей инста-странице.

Напомним, о проблеме с отоплением в этом ЖК мы рассказывали ранее. Проблема возникла из-за несогласованности проекта с газоснабжающей организацией. Об этом стало известно после того, как дома были сданы в эксплуатацию и в них заселили людей. Подрядчикам пришлось приобрести необходимое оборудование, чтобы как можно быстрее подать тепло в дома.