Проверить температурный режим соцобъектов поручил аким Туркестанской области

В Туркестанской области проверили готовность социальных объектов региона к отопительному сезону. Все социальные объекты в регионе полностью подключены к системе отопления.

Тем не менее, в некоторых выявили нехватку качественного угля. Глава области провел совещание с акимами регионов, на котором были выявлены недочеты.

В Туркестанской области проверили готовность социальных объектов области к отопительному сезону. По словам участников совещания, в целом, регион готов к холодам. В некоторых районах области выявлена нехватка отопительных котлов и качественного угля.

«Проведена проверка в связи с переходом на зимний режим работы. Мы проверили готовность к отопительному сезону. В результате выявили, что в большей части социальных объектов наблюдается сохранение температурного режима. Тем не менее, в ходе проверки выявили и недостатки. Отсутствие резервных котлов стало серьезной проблемой. Также идет недостаток генераторов«, — говорит Талгат Тулеев, главный инспектор отдела аппарата акима Туркестанской области.

Глава Туркестанской области вышел на онлайн-связь с акимами каждого района и ознакомился с ходом работы по подготовке к отопительному сезону. Местным чиновникам дано поручение обследовать все социальные объекты в регионе и незамедлительно устранить недостатки.

На совещании подняли еще одну проблему, которая возникла в холода. Снизилась теплоотдача в учебных заведениях города Туркестана, Сузакского, Сайрамского, Казыгуртского и Мактааральского районов. Также есть вопросы по социальным объектам в Сайрамском и Байдибекском районах. Глава области поручил всем акимам районов в сжатые сроки решить вопросы с отоплением.