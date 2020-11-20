График работы общественного транспорта разделили в Казахстане по регионам. Теперь, в «зеленых» зонах, где заболевших коронавирусной инфекцией меньше всего, автобусам и маршруткам разрешили ездить ежедневно до 11 часов вечера.

А вот в регионах с не очень хорошей эпидемиологической ситуацией, которые вошли в «желтые» зоны, в выходные общественный транспорт работать не будет. В минздраве посчитали, мол, что в выходные люди часто ездят на прогулки, в гости к друзьям и родным.

Кроме того, в межведомственной комиссии поручили:

до 21 ноября принять нормативно-правовой акт, разграничивающий санитарные нарушения субъектов предпринимательства по степени тяжести совершенного правонарушения (незначительные, значительные, грубые).

постановления главных государственных санитарных врачей Казахстана и регионов поручено принимать за три дня до введения в действие ограничительных мероприятий. Это даст возможность бизнесу заранее подготовиться к возможным новым ограничениям.

ускорить разработку и начало производства отечественной вакцины против COVID-19.

По словам представителя минздрава, эпидситуация в стране сейчас нестабильная. Корона-статистика постоянно «скачет» в городах и регионах. И те, кто сегодня находится в «зелёной» зоне, может уже завтра оказаться в «жёлтой». Большое внимание Айжан Есмагамбетова порекомендовала уделять мерам профилактики COVID-19, и прививать соблюдение масочного режима, гигиены рук и дистанцирования детям.

Прокомментировали в минздраве и ситуацию со скрытием реальных цифр заболеваемости в регионах. 16 ноября президент страны заявил, что в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях выявлены факты сокрытия новых случаев заражения. По словам Есмагамбетовой, региональные лаборатории своевременно не передают результаты исследований в местные санслужбы. Она привела такие цифры: на конец лета в Казахстане тестировалось порядка 40 тысяч человек, а сегодня мощность тестирования — почти 80 тысяч человек.

«Иногда эти случаи не учитывались. И еще, на каждый случай в обязательном порядке есть экстренное извещение. В ходе мониторинговых визитов мы выявили, что не всегда экстренное извещение передавалось в территориальный департамент для проведения эпидрасследования», — рассказала Айжан Есмагамбетова председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Анастасия Новикова