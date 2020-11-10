Полицейские Туркестанской области раскрыли кражу двух миллионов тенге из автомашины сельчанина.

В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что ночью к нему в гараж проникли неизвестные лица и похитили из бардачка автомашины «Ауди» два миллиона тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 ч.3 УК РК «кража» и приступили к розыску подозреваемых лиц.

Сотрудники Келесского РОП тщательно проверили место преступления, опросили возможных очевидцев и прочесали все близлежащие улицы и дворы поселка.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Келесского РОП в течение двух дней вышли на след автовора и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который полностью признался в содеянном.

Следствием установлено, что молодой человек в нетрезвом состоянии проник во двор к потерпевшему, вскрыл гараж и похитил из автомашины наличность, а затем скрылся.

Похищенные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды.

В настоящее время по факту кражи чужого имущества следствием проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняется все обстоятельства произошедшего и причастность воришки к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и принять меры к сохранности своего имущества. По возможности необходимо укрепить свои хозподворья, установить во дворах камеры видеонаблюдения и надёжные замки на входных дверях. Не стоит оставлять на ночь в автомашинах деньги и другие ценные вещи, так как это может привлечь внимание злоумышленников.

Автовладельцам следует очистить машины охранной сигнализацией и ставить их на охраняемую автостоянку.

Если же вы стали жертвой или очевидцем кражи из автомашин или других преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.