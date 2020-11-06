В Шымкенте проводятся разъяснительные работы по предотвращению отравления угарным газом.

В частности, районный отдел по чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками АО «КазТрансГаз Аймак», в целях соблюдения мер безопасности при пользовании газом жителями частных домов расположенных на территории Аль-Фарабийского района, проводят разъяснительные работы. Во время посещения жилищного сектора жители задавали вопросы о пожарной безопасности и получали консультации квалифицированных специалистов, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Специалисты призывают жителей соблюдать технику безопасности при использовании газовых котлов и печей.

Если вы обнаружите неисправность газовых приборов или почувствуете неприятный запах, немедленно звоните по номеру 104.